«جولدن تاون» تطرح «Dinero Tower» فى العاصمة الإدارية بـ3 مليارات جنيه

طرحت شركة «جولدن تاون» للتطوير العقارى مشروعها الثالث «Dinero Tower» فى العاصمة الإدارية، حيث تمتلك الشركة مشروعين سابقين بالعاصمة الإدارية هما «The Fort Business Complex» و«Cascada Business Complex».

وضمن هذا السياق قال رأفت ماهر رئيس مجلس إدارة شركة «جولدن تاون» للتطوير العقارى تعتزم ضخ ما يقارب الـ3 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة بمبيعات مستهدفة بما يزيد على 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ أخرى فى أماكن مختلفة منها الساحل الشمالى بالقرب من العلمين حيث ستطرح الشركة تباعا مشروعات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار «ماهر» إلى أن الشركة تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على ما تمتلكه من السيولة والأصول المالية ولا تطرح أى مشروع أو تعلن عنه إلا بعد توفير الغطاء المالى لأغلب مراحله عبر دراسة السوق باحترافية والتخطيط السليم لكل خطوة لتفادى أخطاء الآخرين.

وأوضح «ماهر» أن مشروع «Dinero Tower» هو مشروع تجارى إدارى فندقى على مساحة 5017 متراً مكوناً من أرضى و14 دوراً، بثلاثة جراجات، على أن يتم استخدام الدور الأرضى وأربعة أدوار كوحدات تجارية، ومن الخامس حتى الدور العاشر كوحدات إدارية، ومن الدور الحادى عشر إلى الدور الثالث عشر كوحدات فندقية، ثم الدور الرابع عشر والأخير خدمات فندقية.

وتابع أن الشركة تعتزم طرح المشروع على أربع مراحل بناء على الدراسة العامة لسوق العقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه من المخطط تسليم الوحدات بنهاية عام 2026 م طبقا للجدول الزمنى المقرر من جهاز العاصمة.

وقال «رأفت ماهر» إن من أهم ما يميز المشروع هو موقعه الفريد، حيث يقع فى أول مدخل منطقة «الداون تاون» من المحور الغربى أمام فندق الماسة ومنطقة التنزه والتسوق وأمام الحى المالى والبنك المركزى وبالقرب من الحى الحكومى، بالإضافة إلى التصميم الهندسى المميز.