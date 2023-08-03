«مزايا» تطرح «TÖÖ» ضمن مشروع «Gemini Towers Red&Blue» بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقارى عن طرح منتج عقارى جديد «TÖÖ» بمشروع «Gemini Towers Red&Blue» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو منتج عقارى جديد يتم طرحه لأول مرة، بإجمالى استثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، ومزايا استثمارية وأنظمة سداد تصل إلى 8 سنوات.

قال محمد حمدى، مدير قطاع المبيعات بشركة مزايا للتطوير العقارى، إن الشركة قامت بدراسة السوق العقارى والمشروعات الإدارية المطروحة بالسوق، وذلك للتعرف على أبرز مطالب العملاء، وكذلك النظام الذى يضمن أعلى عائد على الاستثمار لعملاء الشركة، مشيرا إلى أن وحدات «TÖÖ» يتم طرحها بأسعار وأنظمة سداد اقتصادية تناسب العملاء المستهدفين.

وأضاف أن «TÖÖ» تضم وحدات إدارية بمساحات تم تصميمها بذكاء بما يضمن الاستغلال الأمثل لكامل المساحة، وبحيث تكون الوحدات فكرًا جديدًا للوحدات الإدارية المفروشة بالكامل بأثاث ومساحة تخزين وأجهزة ذكية، مما يجعل الوحدة استثمارًا أمثل سواء للاستخدام أو للتأجير.

وأشار إلى أن التصميم الداخلى للوحدات يتم وفقاً لطراز عالمى يمكن من استغلال المساحة بشكل مبدع، ويمكن للعميل معاينة فكرة المشروع من خلال نموذج محاكاة تم بناؤه بالفعل، بحيث يشعر العميل وكأنه داخل الوحدة، كما يتم تقديم أسعار استثنائية وغير مسبوقة فى هذه الوحدات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الوحدة خلال 4 سنوات من التعاقد.

وأوضح أنه يتم طرح الوحدات بأنظمة سداد تنافسية تبدأ من 10% مقدم وتسهيلات تصل إلى 8 سنوات، كما يمكن للعميل تأجير الوحدة قبل استلامها أو بعد استلامها، مما يضمن أعلى عائد على الاستثمار للعميل، ويتم تسليم المكتب كامل التشكيل والفرش وجاهزاً للتشغيل بمجرد استلامه.

وتابع أن الوحدات يتم تنفيذها بنظام الـmini unit، وهو مفهوم مساحة العمل المشتركة بالمساحة الحقيقية التى يمكن للعميل أن يحتاجها لممارسة عمله، وهى مساحة منظمة تراعى الخصوصية وتضم كل الخدمات، وتراعى كافة التفاصيل.

وتابع أن الوحدات المطروحة تتضمن أسعارا تبدأ من المليون جنيه، وهى أسعار تنافسية تناسب العملاء المستهدفين، وتعكس حرص الشركة وعملها بجهد متواصل لتوفير منتج مناسب للعملاء، لافتا إلى أن عملية طرح هذه الوحدات سيتم بناء على مراحل بيعية مدروسة بعناية لضمان تحقيق التوازن بين سعر البيع ونظام السداد وموعد التسليم.

وأشار إلى أن «Gemini Towers Red&Blue» هو مشروع تجارى إدارى وعيادات طبية، ويقع فى منطقة الداون تاون ويطل على المحور المركزى وشريط الأبراج السياحية، ويربط موقع المشروع بين جميع المحاور الرئيسية داخل منطقة الداون تاون، ويبلغ إجمالى مساحة المشروع 2500 متر لكل برج منها، ويضم المشروع 300 وحدة بمساحات متنوعة.