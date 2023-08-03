هتك عرض الأطفال.. المؤبد لعصابة المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بإستغلال الأطفال وهتك عرضهم بغرض التسول والسرقة، وحيازة مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة المرج.

وكشف تقرير الطب الشرعي تعدى المتهمين على الأطفال والتحرش بهم ومحاولة هتك عرضهم بالقوة حيث تبين إصابة الطفل الأول بتهتك في فتحة الشرج، وإصابة الطفل الثاني بحرق في ذراعه وجرح حديث تم علاجه بثلاث غرز في القدم وإصابة الثالث بجرح في عينه.

وأسندت النيابة العامة لكل من “ م.م” عاطل، المتهم الرئيسي، و"ا.ج" عاطل، حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والربح الغير مشروع، وحيازة سلاح أبيض مطواه ، بدون مسوغ قانوني كما أسندت اليهم تهمة استغلال 3 أطفال في أعمال التسول والسرقة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية بإستغلال 3 أطفال وإيوائهم بمسكنهم بقصد ارتكاب حوادث السرقة بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبرفقتهما الأطفال، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي المواد المخدرة و3 لفافات من الحشيش المخدر واعترفا باستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول بدائرة القسم وتحرر المحضر اللازم.

وفى سياق أخر تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة بإشراف مدير الأمن من القبض على أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعدى على كلب بسلاح أبيض وإصابته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من مفوض عن إحدى مؤسسات حماية الحيوان التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى برصد المؤسسة تداول مقطع فيديو يتضمن معاتبة سيدة لأحد الأشخاص لتعديه بسكين على "كلب" وإصابته بجرح قطعى بالوجه بدائرة القسم.

وبالفحص نجح رجال المباحث باشراف اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة في تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول".بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حال تواجده أمام المطعم محل عمله وعلل قيامه بذلك لقيام الكلب بالتصرف بأسلوب عدائى تجاه قطط الشوارع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.