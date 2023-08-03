الأرصاد تكشف الأماكن المعرضة للأمطار (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية "dmc "، اليوم الخميس، إن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاض بدرجتين، وأن درجة الحرارة على القاهرة الكبيرة في الظل، متوقع 35 درجة.

وأشارت إلى أن نسبة الرطوبة تتجاوز الـ90%، رغم الانخفاض في درجات الحرارة اليوم وغد الجمعة.

وأشارت إلى أن البلاد من الممكن أن تواجه أمطار خفيفة، وأن تلك الأمطار على حلايب و شلاتين، ولكن القاهرة لن تتأثر بأي أمطار، لافتة إلى أن المناطق الجنوبية تتأثر برياح مصاحبة لـ الرمال و الأتربة، وأن تلك العاصفة مستمرة حتي يوم السبت المقبل.

وواصلت غانم أن الأجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكملت أنه في فترات الليل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة والأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة على أنحاء الجمهورية كافة.

وأوضحت غانم أن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر على مدار شهر أغسطس بالكامل، الذي سيكون ذروة فصل الصيف.

موجات قياسية في ارتفاع درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس الآن موجات قياسية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال ذروة فصل الصيف التي تعايشها مصر الآن، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئؤية بالقاهرة والمحافظات.

من جهته حذر المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من الوارد حدوث تكرار في موجات ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر أغسطس الجارى 2023، موضحة أن البلاد مازالت في ذروة فصل الصيف.

الحزام المداري

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن امتداد ظاهرة الحزام المداري على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ما يتسبب تكاثر السحب الركامية خاصة على كلا من "حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر" و يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ويصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية .

وأوضح خبراء الأرصاد أن الحزام المدارى هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء، ويكون موازيًا له، ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف، بسبب رحلة الشمس، والمعروف أن هذا الخط بسبب حرارة الشمس، حيث يدفع قوى تسمي "كوريوليس الهواء" فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى إلى الشمال، وتكون هذه المنطقة الخاصة بالحزام المداري ، ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس، لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لحدوث العواصف الرعدية.