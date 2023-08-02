الأرصاد: تيارات السحب في البحر تزيد من معدلات الموت.. نصائح للمصطافين لتجنب الغرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تيارات السحب في البحر، خلال طقس اليوم الأربعاء في مصر، ومن الحالة التي ستشهدها البحار، نظرًا للخطورة الشديدة التي يتوقع أن تتسبب بها تيارات السحب.

واعتبرت الأرصاد الجوية، هذه التيارات، السبب الرئيسي لحالات الغرق التي تحدث في الوقت الحالي، وعدم معرفة الناس بها يزيد من معدلات الموت نتيجة تيارات السحب، لهذا يبحث المواطنون الآن، عن النصائح التي أشارت إليها الأرصاد الجوية للنجاة من تيارات السحب.

تستعرض الوفد فى السطور التالية .. ما هي تيارات السحب وكيفية التعرف عليها، بالإضافة إلى نصائح النجاة من تيارات السحب كما عرضتها الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم في مصر.

تيارات السحب

ما هي تيارات السحب التى حذرت منها الارصاد :

يتساءل البعض عن ما هي تيارات السحب وكيفية التعرف عليها، فأوضحت الأرصاد الجوية أنها تكون عبارة عن تيار مائي شديد يتحرك في اتجاه البحر، وتتراوح سرعته ما بين 2.5:0.5 متر في الثانية، أي أن سرعة تيارات السحب تكون أسرع من أي سباح أوليمبي.

وتبدأ تيارات السحب على عمق متر تقريبًا، وغالبًا تكون في الشواطئ الرملية التي يوجد بها أمواج مرتفعة، وشرحت الأرصاد الجوية، أنها المياه أثناء تدفقها الطبيعي مع الأمواج، والعودة مرة أخرى إلى البحر، تأخذ أي شيء في طريقها من خلال أي قناة رملية.

تيارات السحب

ويمكن التعرف على تيارات السحب، من خلال عدة ظواهر، أبرزها أن الماء يظهر بلون أغمق مما حوله في الغالب، أو يكون معكرًا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة، وربما يتزايد الزبد المتكون على سطح الأمواج المصاحبة لتيارات السحب عن غيرها من المناطق المجاورة.

نصائح للمصطافين على الشواطئ من تجنب الغرق:

وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد عثمان المدير الفني المتخصص في سباحة الزعانف ، نصائح للمصطافين، مؤكدًا على ضرورة الحذر الشديد جدًا في حالة الأمواج العالية وألا ننفعل أو يحدث توترات أثناء السباحة.

وأشار "عثمان" فى تصريحات صحفية ، إلى أنه يجب أن نبدأ السباحة بهدوء جدًا، وعدم التشنجات أثناء السباحة، منوهًا بأنه في حال المفاجأة بارتفاع الأمواج يجب أن لا نتدخل مع الموجة العالية، مناشدًا المواطنين باتباع تعليمات المنقذ الموجود على الشاطئ.

وحذر المتخصص في سباحة الزعانف ، ان نزول البحر بعد تناول الوجبات الدسمة، وأن يكون هناك فاصل بين الوجبات ونزول البحر؛ لكون الجهاز العضلي بأكمله يعمل أثناء السباحة ويحدث توقف جزئي للجهاز الهضمي، ويبدأ يحدث انقباضات في البطن والأمعاء.

ولفت عثمان ، حال تعرض شخص للغرق، أو شرب مياه كثيرة من البحر لا بد أن يتم إجراء عملية تنفس فموي، أو أن ينام الشخص على جانبه الأيمن ويتم الضغط على ظهره، أو ينام على البطن ويكون الوجه على الجانب الأيمن ويتم الضغط على الظهر من أسفل لأعلى، منوهًا بأنه حال مشاهدة شخص يغرق يتم السباحة نحوه من خلفه من الظهر؛ لكون الغريق يكون في حالة تهرج للغرق، وقد يمسك المنقذ بصورة غير طبيعية تؤدي لغرق المنقذ نفسه.