الأرصاد تعلن ارتفاع نسب الرطوبة خلال شهر أغسطس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة اليوم تعتبر حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى في الظل 35 درجة مئوية، ولكن هناك استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي فإن الدرجة المحسوسة في القاهرة الكبرى ستكون 37 أو 39 درجة مئوية.

اقرأ أيضا .. حزام مداري يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من رياح ترابية وسقوط أمطار

الأجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في فترات الليل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة والأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة على أنحاء الجمهورية كافة، لافتةً إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر على مدار شهر أغسطس بالكامل، الذي سيكون ذروة فصل الصيف.