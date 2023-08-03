الشباب والرياضة تُعلن قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن قبول دفعة جديدة من الأطفال للإلتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية فى المرحلة العمرية 6 سنوات من مواليد 1 / 7 / 2016 إلى 30 / 6 / 2017 بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – بورسعيد - أسيوط) وذلك بأماكن التدريب التالية:



• مركز شباب التجمع الأول بمحافظة القاهرة

• كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج جامعة الإسكندرية بمحافظة الاسكندرية

• الصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية

• المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد

• القرية الأولمبية بجامعة أسيوط بمحافظة أسيوط

يهدف المشروع إلي إعداد جيل من الرياضيين في مراحل عمرية مبكرة يمتلكون المهارات الأساسية لأغلب الأنشطة الرياضية وتحقيق التميز في الجوانب المهارية والبدنية والنفسية تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية.

وفقاً للشروط التالية:

1) أن يكون الطفل من مواطني جمهورية مصر العربية ويتمتع بالجنسية المصرية.

2) أن يكون سن المتقدم يتوافق مع المرحلة السنية المطلوبة والمعلن عنها بالمشروع.

3) أن يتمتع بالسلامة الصحية، والنفسية، والبدنية، والذهنية.

4) أن لا يكون الطفل مقيد بأي اتحاد رياضي.

5) التوقيع على إقرار ولى الأمر باشتراطات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمشروع.

6) أن ينطبق عليه الشروط ويجتاز المتقدم الاختبارات والقياسات المعدة من قبل اللجنة العلمية للمشروع.



المستندات المطلوبة:

1) أصل شهادة ميلاد الطفل (مميكنة) وصورة منها.

2) صورة بطاقة الرقم القومي لولى أمر الطفل.

3) عدد (6) صور شخصية للطفل.

4) تسجيل البيانات على الرابط الإلكتروني.

على من يرغب في التقدم للمشروع تقديم نسخة من المستندات المطلوبة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظته والتسجيل على بوابة وزارة الشباب والرياضة https://www.emys.gov.eg/ar

أو التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي : https://www.emys.app/sport/talented_players/

علما بأن أخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 31/ 8 /2023



ويتضمن المشروع عدد من الامتيازات منها :-

تقديم (3) وحدات تعليمية للطفل أسبوعياً ضمن تنفيذ برنامج حركى ومهارى وبدنى متكامل يتضمن المهارات الأساسية لأغلب الألعاب الرياضية ومجموعة من الأنشطة التخصصية، وإجراء اختبارات وقياسات دورية للطفل من قبل لجان متخصصة يتم تشكيلها من وزارة الشباب والرياضة لمتابعة تطور الحالة الصحية والقدرات الحركية والبدنية خلال مراحل المشروع، وتوفير توعية دورية لولي أمر الطفل حول الجوانب الصحية والبدنية والنفسية التي يجب مراعاتها لضمان التنشئة السليمة للطفل، وإلحاق الأطفال المتميزين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي لإعدادهم للإلتحاق بالمنتخبات القومية ليصبحوا أبطال أولمبيين، وتوجيه الأطفال للأنشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة.