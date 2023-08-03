الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن برنامج تبادل الوفود الشبابية...

الشباب والرياضة تستقبل وفد شبابي من المملكة المغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت وزارة الشباب والرياضة-الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، أعضاء الوفد الشبابي من المملكة المغربية المشارك فى برنامج تبادل الوفود الشبابية بين مصر و المغرب.

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الشباب والرياضة: القوافل الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجا وتصل بورسعيد

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الشباب والرياضة تتابع تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي

ويستمر البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأعضاء الوفد طوال الفترة من ٣ حتى ١٠ أغسطس الجاري ، ويهدف الى توطيد العلاقات المصرية المغربية وتبادل الخبرات بين الشباب المصري و المغربي ، علاوة على التعرف على ثقافة البلدين وتشجيع السياحة العربية .

ويتضمن زيارة العديد من الأماكن الأثرية السياحية بمحافظة القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبعض المشروعات القومية التى تنظمها الدولة المصرية.

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