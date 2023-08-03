ضمن برنامج تبادل الوفود الشبابية...
الشباب والرياضة تستقبل وفد شبابي من المملكة المغربية
استقبلت وزارة الشباب والرياضة-الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، أعضاء الوفد الشبابي من المملكة المغربية المشارك فى برنامج تبادل الوفود الشبابية بين مصر و المغرب.
ويستمر البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأعضاء الوفد طوال الفترة من ٣ حتى ١٠ أغسطس الجاري ، ويهدف الى توطيد العلاقات المصرية المغربية وتبادل الخبرات بين الشباب المصري و المغربي ، علاوة على التعرف على ثقافة البلدين وتشجيع السياحة العربية .
ويتضمن زيارة العديد من الأماكن الأثرية السياحية بمحافظة القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبعض المشروعات القومية التى تنظمها الدولة المصرية.