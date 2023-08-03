الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن مبادرة "حياة كريمة" 

الشباب والرياضة: القوافل الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجا وتصل بورسعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، أولى فعاليات القوافل الطبية بالقرى الأكثر إحتياجاً بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع جامعة بورسعيد .

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الشباب والرياضة تتابع تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي

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الشباب والرياضة واليونسكو تنظمان لقاءً تعريفياً بهاكاثون الشباب الوطني 2023

نفذت القافلة في قرية القابوطي الجديدة - منطقة الحظائر بمحافظة بورسعيد ، وشملت (طب بشرى، توعية صحية).

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة.

 وتم الكشف الطبي على ٣٧٢ حالة مرضية  في التخصصات الطبية (الاطفال - الباطنة - النساء - المخ والاعصاب - الأسنان - الجلدية والتناسلية - الانف والأذن والحنجرة) ،وتم تجهيز الأدوية وتوزيعها على المرضى بالمجان ، وذلك من خلال كلية الصيدلة ، بالإضافة إلي تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات جامعة بورسعيد لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

كما شملت القافلة الطبية حملات ومحاضرات توعية حول مخاطر الإدمان وطرق العلاج ، بالتنسيق مع صنددوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية، وبعض الأمراض المزمنة، وأمراض السرطان وطرق الكشف المبكر عنها، بالإضافة الى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة وتوزيع منشورات توعية  على المواطنين.

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