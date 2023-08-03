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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قومي المرأة يطلق ورش عمل لتدريب القادة الدينيين على قضية ختان الإناث

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

 تنطلق اليوم فعاليات ورش العمل التي تستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين من (الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية)، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويتم تنظيمها بالتوازي في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر على مدار شهر.

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التعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث 

أوضحت  إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أن ورش العمل تأتي تنفيذا لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. 

تجدر الإشارة الى أن اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" أنشأها المجلس القومي للمرأة من خبراء من وزارة الاوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية لبحث وسائل تعزيز دور القيادات الدينية في القضاء على ختان الإناث.

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