القومي للمرأة يشارك في فعاليات ملتقى هيئة باثفايندر لتمكين السيدات

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات " ملتقى الوصول للاعمال نحو بيئة عمل أكثر شمولا" الذى أطلقته هيئة باثفايندر pathfinder ، وذلك فى اطار الشراكة مع المجلس لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، واستمر الملتقى على مدار يومى ٢٠ و٢١ يونيو ٢٠٢٣ .

الختم المصرى للمساواة

عرض فريق عمل المجلس نبذة حول الختم المصرى للمساواة بين الجنسين _ Egyptian Gender Equity Seal -EGES ، والذى يعد اعتراف حكومى على أعلى المستويات بالأداء المتميز لشركات القطاع الخاص فى تبنى وتطبيق مباديء المساواة بين الجنسين و الحوكمة ، علاوة على أن الختم المصرى مبنى على أفضل الممارسات الدولية و تحديدا النموذج الدولى للمساواة بين الجنسين Gender Equality Model-GEM ويتضمن أربعة محاور رئيسية تتمثل فى محور التوظيف ، محور التطور الوظيفى ، محور التوازن بين العمل والاسرة ومحور سياسات منع التحرش بأماكن العمل.

دعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال

وأضاف فريق عمل المجلس أنه بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ، يعمل المجلس علي توسيع نطاق محفز سد الفجوة بين الجنسين كنموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات، وتعد مصر من أولى الدول في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التى انضم إلى الشبكة العالمية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، ويمنح الختم من قبل المجلس القومى للمـرأة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنطوى عملية الحصول على الختم على سبع خطوات بسيطة.

وقد شهد الملتقى تفاعل كبير من شركات القطاع الخاص وإبداء الاهتمام للتقدم للحصول على ختم المساواة.