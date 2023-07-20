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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يختتم المعسكر التدريبي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار

القومي للمرأة
القومي للمرأة

إختتمت فعاليات المعسكر التدريبي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية فى مصر، مستهدفا طلبة وطالبات السياحة والفنادق من جامعتى حلوان والسادات، وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر ،ويهدف إلى تمكين طالبات وطلبة كليات السياحة والفنادق من جعل العمل فى القطاع السياحي بيئة عمل آمنة، تم تنفيذه بالشراكة مع ويل اسبرنج واستمر على مدار ٣ ايام.

تضمن المعسكر التدريبي العديد من الأنشطة التى تشرح مفهوم المساواة بين الجنسين بطرق مبتكرة، وتضمن الختام تعريف الطلاب والطالبات بكيفية الاستعداد لمقابلات العمل وكيفية إعداد سيرة ذاتية، بالاضافة الى تعريفهم بأسس التنشئة المتوازنة واختيار شريك الحياة وحل المشكلات.

وقد أعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم بالمشاركة في المعسكر مؤكدين أن طرق التدريب كانت جديدة ومختلفة وغيرت العديد من المفاهيم الخاطئة، كما ساهمت فى تطوير مهاراتهم و تفكيرهم

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