اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بكفر الشيخ

اعتمد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدين، 10840 طالب وطالبة بالمحافظة ، وبلغ عدد الحاضرين 10046 طالب وطالبه، نجح 9678 فيما تغيب 794 طالب وطالبه، وبلغت نسبة النجاح 96.34%

وأضاف أن ترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح ، جاءت إدارة سيدي غازي بالمركز الأول بنسبة 100%، تلتها إدارات سيدي سالم، فوه ، مطوبس، الرياض، غرب كفر الشيخ، قلين، برج البرلس، الحامول، دسوق، شرق كفر الشيخ، بيلا، بلطيم.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية، بنسبة 100%، حيث تقدم للامتحان 31 طالب وطالبة حضر منهم 16 طالب وطالبه، وتغيب منهم 15 طالب وطالبه، ونجح 16 طالب وطالبة .