محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالاطمئنان على سير أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والتي اختتمت اليوم بمادة العلوم وجرى عقدها على مدار أسبوع بداية من السبت الماضي، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 16 ألف طالبًا وطالبة أمام 114 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة

جاء ذلك خلال تواصل محمد عبدالتواب وكيل وزارة التعليم مع المحافظ د محمد هاني غنيم حيث أشار وكيل الوزارة إلى متابعته لختام أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، مؤكداً بأن الطلاب انتظموا في مقار اللجان وأدوا الامتحان بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن أعمال تقدير الدرجات تتم أولاً بأول بالتزامن مع أداء الطلاب الامتحان في جميع المواد في القطاعين أ ، ب حيث يشمل القطاع أ إدارات بني سويف، ببا اهناسيا ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية العسكرية والقطاع ب ويضم إدارات الواسطى ناصر سمسطا الفشن ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي 16 ألف 688 طالبا وطالبة.