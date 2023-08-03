الزراعة تتابع منظومة صرف وحوكمة الأسمدة في الدقهلية

زار المهندس سعد عامر، رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعي، إلى محافظة الدقهلية، لمتابعة الاسمدة الواردة والمنصرفة طبقا لمنظومة كارت الفلاح، وفحص بعض شكاوي المزارعين في مراكز محافظة الدقهليه طلخا وشربين ودكرنس والجمعيات المركزية بالمحافظة.

التعاون الزراعي

كما شارك رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعى في ندوة موسعة بحضور المهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وبعض قيادات الزراعة والجمعية المركزية بالدقهلية.

صرف الاسمدة

أكد على تسهيل صرف الاسمدة ومتابعة عمليات الشحن واجراءات حكومة الاسمدة وقد تم تشكيل لجان من الادارة المركزية للتعاون لمتابعة الاعمال فى جميع مراكز المحافظة.

تعليمات وزير الزراعة

بناء علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بالوزارة