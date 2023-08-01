مدبولى يستعرض إجراءات تفعيل التعاون بين مصر وإيطاليا في الزراعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائى بين مصر وإيطاليا، فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وهشام أحمد أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، كما شارك فى الاجتماع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تمضى قدما فى تقديم كل التيسيرات الممكنة؛ من أجل تشجيع الاستثمار الزراعى المحلى والأجنبى، مؤكدا أن المناخ الاستثمارى فى مصر يوفر فرصا واعدة ومحفزة بفضل الجهود التى بذلتها الدولة فى مجال تطوير البنية التحتية والتشريعية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تعاونا كبيرا مع إيطاليا فى جميع المجالات، وخاصة القطاع الزراعى، مشيدا بالزخم المتنامى فى العلاقات المصرية الإيطالية، وما تم التوافق عليه خلال زيارته لروما مؤخرا حول ضرورة المضى قدما فى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشروعات مشتركة فى مجالات مختلفة منها الزراعة والتصنيع الغذائى.

وقال رئيس الوزراء: هناك طلب من الجانب الإيطالى، بناء على زيارة الوفد الإيطالى لمصر منذ فترة، والذى ضم عددا من المستثمرين، بتحديد مساحات معينة للزراعة وربطها بالتصنيع الزراعى، ولذا فالحكومة تعمل حاليا على تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، مع مراعاة التأكيد على ضرورة توافر المياه الخاصة بالرى، خاصة أن هناك زيارة مرتقبة من مسئولين إيطاليين لمعاينة هذه الأراضى.

و أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أن هناك تعاونا فى عدد من المجالات مع الجانب الإيطالى، ويتم إجراء تنسيق بالفعل مع السفير الإيطالى بشأن تحديد المناطق المتاحة، كما أنه يتم التنسيق مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد ، و جهاز مشروعات الخدمات الوطنية ومسئولى مشروع مستقبل مصر ، وكذا مع وزارة الرى بشأن مدى توافر المياه لهذه المشروعات، وفى هذا الإطار شرح الوزير تفاصيل مواقع الأراضى المتاحة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد للسفير الإيطالى على استعدادنا لمعاينة تلك الأراضى.

بدوره، أكد العميد هشام أبو مندور أن هناك تعاونا مع الجانب الايطالى فى عدة قطاعات، بما فى ذلك الصناعات الغذائية والزراعية، وقال: لدينا تصور للشراكة المقترحة بيننا خلال الفترة المقبلة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، ويتوافر لدينا أماكن محددة لإقامة مشروعات التصنيع الزراعى عليها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، شرح تفاصيل الأماكن المتاحة المحددة، كما شرح وزير الموارد المائية والرى مجالات التعاون مع الجانب الإيطالى، مشيرا إلى أنه تم بحث الأماكن المحددة للزراعة، وبيان مدى توافر المياه بها.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التوافق، فى نهاية الاجتماع، على التواصل مع الجانب الايطالى وعرض تفاصيل الأراضى المتاحة، ومساحاتها، مع التأكيد على الاستعداد للمعاينة على الطبيعة، خاصة أن هناك وفدا من إيطاليا سيزور مصر خلال الفترة القريبة المقبلة بشأن هذا الغرض.