أجواء من المرح تسيطر على العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو.. السر في اللون الأبيض

احتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد مرعي البريمو، بحضور مجموعة من أبطال وصناع العمل، إذ ساد الكثير من الملامح على العرض كان أهمها توزيع القائمين، بجانب إهداء هنيدي بطيخة مكتوب عليها اسمه، ليحملها خلال العرض ويلتقط بها الصور مع فريق العمل.

العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو

محمد هنيدي يكشف أحداث فيلم مرعي البريمو:

قام محمد هنيدي بلعب دور تاجر بطيخ صعيدي، اسمه مرعي، ولكن بسبب ثأر على والدته، اضطر جده أن يجعله يسافر للقاهرة، ومن ثم أصبح البريمو في تجارة البطيخ، قبل أن يسند إليه جده فيما بعد مسئولية مهمة تدفعه للدخول في أحداث ومغامرات كثيرة.

العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو

أجواء من الصيف والمرح تسيطر على العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو:

اعتمد أبطال العمل، والضيوف لون واحد وهو الأبيض، والذي تناسب مع أجواء الصيف، وأحداث الفيلم التي تنتهي على شاطئ البحر، في أجواء عائلية بسبب قصته، إذ كان اللون الأبيض هو الرسمي لدخول إحدى الحفلات التي حضرها محمد هنيدي وأسرته، خلال أحداث العمل، وهى القاعدة الجديدة التي تبعها عدد من منظمي حفلات الصيف في السنوات الأخيرة.

العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو

محمد هنيدي يعبر عن سعادته بمشاركته في فيلم مرعي البريمو:

كشف محمد هنيدي من خلال تصريحات له أنه سعيد بهذه التجربة التي تعيده مجددًا للتعاون مع المخرج الكبير سعيد حامد، الذي قدم معه عددًا من أهم وأنجح أعماله، بالإضافة إلى الفنانة غادة عادل التي شاركته أعمال "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"بلية ودماغه العالية".

مرعي البريمو

وتابع محمد هنيدي أنه يتمنى أن يحوز العمل على إعجاب وقبول الجمهور، بقدر المجهود الذي بذله وفريق العمل في الفيلم، لا سيما أنه كان حريصًا على تقديم تحربة مختلفة وجديدة، تحمل قدرًا من الكوميديا والأجواء الصيفية التي تتناسب مع الموسم الصيفي الذي طرح به العمل.