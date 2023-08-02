أعرب الفنان أحمد فهمي من خلال تصريحات له عم كواليس قبوله مسلسل "سفاح الجيزة" الذي من المفترض أن يعرض عبر منصة "شاهد" الفترة القادمة، مشيراً إلي أن قصة المسلسل مبنية علي احداث حقيقة.

أحمد فهمى

أحمد فهمي يفجر مفاجأة عن سفاح الجيزة "القصة مبنية علي احداث حقيقة"

كشف أحمد فهمي من خلال ظهوره في برنامج ET بالعربي، قائلا :"كنت قاعد مع المنتج بنتفق على أعمال تانية وقالي في قصة مسلسل مبنية على أحداث حقيقية دخلت المكتب وقريت السيناريو ووافقت في نص ساعة".

أحمد فهمى

أحمد فهمى"عايزين الجودة بتاع المسلسل تنافس في مهرجانات عالمية"

وتابع أحمد فهمي معلقا: "حضرنا المسلسل في سنتين رغم إنه 8 حلقات بس وكنا عايزين الجودة بتاع المسلسل تنافس في مهرجانات عالمية وتعجب الجمهور هنا وتكون على مستوى الأعمال بتاع برة".

سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة

ومسلسل "سفاح الجيزة" يتكون من 8 حلقات وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية وتدور حول "سفاح الجيزة" الذي أثارت قضيته ضجة في الرأي العام وصدرت ضده أحكام بالإعدام في 2021.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

المسلسل من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب ويشارك في بطولته ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد.

أحمد فهمى

فيلم مستر إكس

من جهة أخرى، ينافس الفنان أحمد فهمي في دور العرض بفيلم "مستر إكس".

وتدور أحداث "مستر إكس" حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، ويحافظوا على حقوقهم كاملة في نفس الوقت.

أحمد فهمى

أبطال فيلم مستر إكس



فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

https://www.instagram.com/reel/CvZzWWegctI/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

يضم الفيلم عددا كبيرا من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.