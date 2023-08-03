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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: 95 عقد عمل لذوي همم بالإسماعيلية

جانب من تسليم عقود
جانب من تسليم عقود العمل

أعلنت وزارة العمل عن تسليم 95 عقد عمل لذوى همم من محافظة الإسماعيلية، بشركة دبي أباريل للملابس الجاهزة ، وشركة صن شاين للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة،تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لذوىي الهمم ،واستيفاء نسبة الـ 5 % من لها كما حددتها مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ، وكذلك توفير فرص تدريب لهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل.

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وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أشار فيه إلى أن التعينات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ القانون ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..كما التقى مدير المديرية أثناء تسليم العقود،مدير شئون العاملين بشركة دبى أباريل ميسون سليم محمد والتي يبلغ عدد العاملين بها 1513 عامل ، بحضور سامية عبد السلام مدير إدارة التفتيش، وحمدى السيد مفتش عمل، وجيهان بركات مفتش عمل، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، و ابتسام ابراهيم مفتش عمل، وذلك للتنسيق والتعاون مع الشركة لمتابعة تعيين مزيد من ذوي الهمم ..

وأضاف مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوي الهمم و استيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ،وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية..


 

جانب من تسليم عقود العمل 
جانب من تسليم عقود العمل 
جانب من تسليم عقود العمل 
جانب من تسليم عقود العمل 
جانب من تسليم عقود العمل 
جانب من تسليم عقود العمل 
جانب من تسليم عقود العمل 
جانب من تسليم عقود العمل 

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