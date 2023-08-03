الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير هندسة الطاقة: متوقع تحقيق التعادل الكربونى فى 2050

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال الدكتور حافظ سلماوى أستاذ هندسة الطاقة، إن الطاقة المتجددة الحديثة كمحطات للرياح والطاقة الشمسية أصبحت أسعارها منافسة خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما يشجع أن تكون كل التوقعات أنه على عام 2050 ستكون الأساس فى الإمداد الخاص بنا من الطاقة الكهربائية ونواحى أخرى من الطاقة.

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متوقع فى عام 2050 تحقيق هدف التعادل الكربونى

وأضاف "سلماوى" خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أنه متوقع فى عام 2050 تحقيق هدف التعادل الكربونى وأن تكون الطاقة المتجددة الأساس والطاقة الإحفورية احتياطى فى حالة حدوث أى اضطراب أو لن تكون موجودة.

في نهاية القرن الـ 21 لن تلعب الطاقة القديمة دورا كبيرا

وتابع أنه على نهاية القرن الـ 21 لن تلعب الطاقة القديمة دورا كبيرا، وكذلك الطاقة المتجددة فى القرن الـ 22 سنجد طاقة الإندماج النووى، فهى مراحل فى تطور البشرية، الوقود الإحفورى عنصر أساسى بالتغيرات المناخية.

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