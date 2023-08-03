المسخن بالدجاج على طريقة المطعم الفلسطيني

المسخن الفلسطيني من الوصفات التقليدية من المطبخ الفلسطيني، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بأبسط خطوات وبطعم ولا أطيب منه، استمتعي بمذاق المسخن بالدجاج الشهي.

المسخن الفلسطيني



مقادير المسخن بالدجاج الفلسطيني

- بهارات : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- سماق : 2 ملعقة كبيرة

- أفخاذ الدجاج : 4 قطع

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (كوشير)

- زيت الزيتون : كوب (البكر الممتاز)

- البصل الابيض : ربع كوب (مقطع خشن)

- صنوبر : كوب

- الخبز : حسب الحاجة (الخبز التركي / للتقديم)

- الليمون : 1 حبة

المسخن الفلسطيني

طريقة التحضير

يسخن الفرن إلى 350 درجة، وبعدها تخلط البهارات والهيل والكمون و 2 ملعقة كبيرة من السماق في وعاء صغير للجمع.

يتبل الدجاج بالملح في وعاء كبير، ثم تضاف نصف كمية التوابل وتفرك جيداً في اللحم.

يسخن نصف كوب من الزيت في مقلاة كبيرة للفرن على درجة حرارة متوسطة إلى عالية، ويُطهى الدجاج، مع التقليب من حين لآخر، حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً من كلا الجانبين ويتخلص من بعض الدهون ويترك من 3 إلى دقائق لكل جانب.

ينقل الدجاج إلى صحن كبير مع ترك الدهون في المقلاة.

في مقلاة على حرارة عالية، يُطهى البصل مع كشط أي قطع محمرة في قاع المقلاة وإضافة القليل من الماء إذا جفت المقلاة، حتى يصبح طرياً وبنياً ذهبياً ويطهي من 18-25 دقيقة.

يرش خليط التوابل المتبقي مع الاستمرار في الطهي والتقليب المستمر حتى تفوح رائحته لمدة 30 ثانية.

يضاف نصف كوب ماء ويتبل بالملح ويترك على نار هادئة، ثم إعادة الدجاج مرة أخرى إلى المقلاة.

تترك للطهي دون تغطية حتى يتبخر السائل وينضج الدجاج لمدة 30-35 دقيقة.

يترك الدجاج جاناً يبرد لمدة 10 دقائق في المقلاة.

أثناء طهي الدجاج، يقلى الصنوبر في مقلاة صغيرة بها ملعقة زيت على نار متوسطة مع التحريك باستمرار، حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً وتفوح رائحته، حوالي 3 دقائق، ويرفع عن النار ويتبل بالملح.

يرتب الخبز الدافئ على طبق ويوزع الدجاج والبصل عليه.

ينثر الصنوبر فوق الدجاج ورش المزيد من السماق.

يعصر نصف ليمونة فوق الدجاج، ثم يقدم.