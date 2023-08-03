زربيان دجاج بقدر الضغط بخطوات سهلة وسريعة

زربيان دجاج بقدر الضغط من أشهي طبخات الأرز البسمتي الخفيفة والطيبة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير زربيان الدجاج الشهي واطهيه بطنجرة الضغط السهلة والسريعة.

زربيان دجاج بقدر الضغط



مقادير زربيان دجاج بقدر الضغط

- الدجاج : دجاجة (كاملة ومقطعة إلى 8 قطع)

- أرز بسمتي : 4 اكواب (مغسول ومصفى)

- الزيت النباتي : 5 ملاعق كبيرة

- البصل : 3 حبات متوسطة (مقطع شرائح)

- البطاطس : 8 حبات (صغيرة ومقشرة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- مرق دجاج : 3 لتر

- ملح : حسب الرغبة

- الزعفران : رشّة (منقوع في نصف كوب من الماء المغلي)

زربيان دجاج بقدر الضغط

طريقة التحضير

يجهز قدر الضغط ويسخن زيت الزيتون ويطهى البصل به لمدة 3 أو 4 دقائق حتى ينضج.

تضاف قطع الدجاج والبطاطس المقشرة لمدة تتراوح من 6 إلى 8 دقائق حتى يتغير لونهم وبعدها يتم وقف نظام القلي.

تُضاف البهارات، ويُحرّك المزيج ثم يُضاف كوب ماء ويحتفظ بالباقي.

يطهى المزيج في قدر الضغط لمدة 10 دقائق أو حتى ينضج الدجاج والبطاطس ثم يترك جانباً.

بعد تمام النضج، نضيف الملح للدجاج ثم نضع الأرز على الوجه مع رشة الزعفران ويطبخ على درجة حرارة هادئة حتى ينضج تماماً.

ينقل الأرز إلى طبق تقديم ويقدم ساخناً.