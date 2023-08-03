الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كليات تقبل من 50%

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، يرغب الكثير من الطلاب في معرفة الكليات والمعاهد التي تقبل من مجموع 50%، بغية التمكن من الالتحاق بها في الجامعات الحكومية أو الخاصة وفقاً لمؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023.

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محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

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عجائب الثانوية العامة 2023

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 

تربية رياضية بنات سوهاج 

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 

تربية رياضية بنين بور سعيد 

تربية رياضية بنين سوهاج 

تربية رياضية بنين دمياط 

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 

تربية نوعية فنية أسوان 

تربية نوعية فنية مطروح 

تربية نوعية موسيقية القاهرة 

تربية نوعية موسيقية أسوان 

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية تعليم ابتدائي العريش 

تربية رياضية بنات العريش 

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط 

تربية رياضية بنات بني سويف 

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 

تربية نوعية موسيقية دمياط 

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية عين شمس 

تربية نوعية موسيقية مطروح 

تربية نوعية موسيقية سوهاج

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

 المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

 المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 

 المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 

 المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

 المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 

 المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

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