لطلاب الثانوية العامة 2023.. كليات تقبل من 50%

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، يرغب الكثير من الطلاب في معرفة الكليات والمعاهد التي تقبل من مجموع 50%، بغية التمكن من الالتحاق بها في الجامعات الحكومية أو الخاصة وفقاً لمؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023.

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين دمياط

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية تعليم ابتدائي العريش

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية موسيقية سوهاج

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير