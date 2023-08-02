محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، بتكريم أوائل الثانوية العامة وأوائل الثانوية الأزهرية أبناء الدقهلية هذا العام في الاحتفالية التي أقامها حزب حماة الوطن لتكريم الأوائل بديوان عام محافظة الدقهلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد رعب، أمين عام الحزب بالدقهلية، والمهندس أحمد عيطه، أمين التنظيم بالمحافظة، واللواء مجدي عرفة، أمين مساعد الحزب، والدكتور أشرف عبدالهادي، أمين لجنة التعليم العالي، والأستاذ محمد عنتر، أمين لجنة حقوق الإنسان، كما حضر الاحتفال الأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد رشوان، رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والقيادات التعليمية والأزهرية وأعضاء لجنة مكتب حزب حماة الوطن بالمحافظة وجمع كبير من أولياء أمور الطلبة والطالبات المتفوقين.

وسلم محافظ الدقهلية دروع التميز والتفوق لعدد 9 من الطلاب المتفوقين وهم الثلاثة الأوائل من كل شعبه من شعب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية "العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي" والأولى مكفوفين.

وكان الأوائل بالقسم الأدبي بالثانوية العامة هم الطالبة مروة أبو النصر أبو زيد من إدارة أجا التعليمية ونوران محمد مصطفي محمد من إدارة شرق المنصورة التعليمية ومنة الله محمد موسى بدير من إدارة شرق المنصورة التعليمية.

وأوائل القسم العلمي علوم هم الطالبة أميمة محمود أحمد عبدالله صالح من إدارة أجا التعليمية والطالب كريم محمود رمزي أحمد من إدارة بني عبيد التعليمية والطالب محمد محمد التميمي جوهر من إدارة المنزلة التعليمية، وقد جاء ترتيبهم على مستوى الجمهورية الثالث والثامن والتاسع، وكان أوائل القسم العلمي رياضة هم الطالب محمد بلال عبدالنعيم والطالب فارس خالد إبراهيم محمد من إدارة بلقاس التعليمية والطالب محمد أحمد محفوظ مجاهد من إدارة ميت سلسيل التعليمية.

وكان الطلاب الأوائل بالثانوية الأزهرية هم الطالبة هاجر هلال عشري أبو المعاطي أول أدبي من معهد فتيات اويش الحجر بالمنصورة، والطالبة مروة خالد عيسى السعيد أول علمي من معهد فتيات ميت النحال بدكرنس والطالبة آية محمد هلال عجور الرابع جمهورية والأول دقهلية "مكفوفين"من معهد فتيات اويش الحجر.

وقال " مختار " سعادتي بالغة لوجودي وسط ابنائي الطلاب المتفوقين لتكريمهم لتميزهم وتفوقهم وشكري لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجلهم حتى حصلوا على هذا النجاح المشرف.

وأكد " المحافظ " أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام.

وأشار مختار إلى أن الأم المصرية هى اللبنة الأساسية لبناء الأسرة وسر نجاحها ليخرج لنا جيل مثقف واعي فالأم هى المعلم والمربي فالأم ليست نصف المجتمع كما يقال بل هى المجتمع كله.

كما أشار المحافظ إلى أن الدقهلية على مدار تاريخها انجبت لمصر والعالم الكثير من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية مما كان لهم الأثر البالغ فى جميع مناحى الحياة فى مصر والعالم.

كما أكد مختار أن التفوق والنبوغ هو عنوان الإتقان والتميز فى مجالات الحياة كافة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة.

وثمن مختار دور حزب حماة الوطن السياسي والاجتماعي والثقافي والتنموي ومشاركته في المجالات والأنشطة كافة لتقديم الدعم للمواطنين والشباب، كما ثمن مختار دور مديرية التربية والتعليم في دعم المعلمين والطلاب وتقديم أوجه الدعم كافة لإنجاح العملية التعليمية.