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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري باستا بالخضار | لرجيم بلا حرمان

باستا بالخضار للرجيم
باستا بالخضار للرجيم

باستا بالخضار للرجيم، لطبق مشبع وخفيف، وتتميز بمذاق شهي، من الوصفات المفيده للجسم بشكل عام، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الباستا بطريقة مناسبة للرجيم.

باستا بالخضار للرجيم

مقادير باستا بالخضار للرجيم

- الباستا : عبوة (الشكل المفضل)
- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)
- الثوم : فصّان (مفروم)
- الكوسا : 1 حبة (مفرومة دوائر)
- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات متوسطة)
- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مكعبات)
- أوراق الريحان : ربع كوب (طازج)
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- الزبدة : ملعقة كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

باستا بالخضار للرجيم

طريقة التحضير

اسلقي الباستا بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانباً.
سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.
أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى.
أضيفي الثوم وقلبي لمدة 5 دقائق أخرى حتى يتكرمل البصل.
أضيفي الكوسا والفلفل وقلبي لمدة 8 دقائق حتى تطرى الخضار.
أضيفي الطماطم والفلفل والملح وقلبي لمدة 5 دقائق.
أضيفي الباستا المسلوقة وحركي حتى تتجانس المكونات واتركي المزيج على النار لمدة 15 دقيقة.
قدميها ساخنة ووزعي أوراق الريحان على وجه الطبق.

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