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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تقي من السكتة الدماغية| طريقة عمل باستا بالسلمون والسبانخ مع الكريمة

باستا بالسلمون
باستا بالسلمون

باستا بالسلمون والسبانخ مع الكريمة من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك، كوجبة شهيه وغنية بالأوميجا 3، كما تعزز من صحة الأعصاب وتقي من مخاطر السكتة الدماغية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

طريقة عمل باستا بالسلمون والسبانخ مع الكريمة

المقادير

- السبانخ : نصف كوب (مفروم)

- السلمون المدخن : 200 غم (مقطع)

- الباستا : عبوة (مسلوقة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الثوم : نصف ملعقة صغيرة (مهروس)

- الصويا صوص : ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

- كريمة الطبخ : 200 ملليلتر (سائلة)

 

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طريقة التحضير

سخني الزبدة في مقلاة واسعة، وأضيفي الثوم، وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي السلمون، وقلبي ثم أضيفي السبانخ.

 

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أضيفي الصويا صوص والكريمة، واخلطي جيداً ثم أضيفي الباستا.

اسكبي الباستا، وزيني بجبن البارميزان، وقدميها ساخنة.

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