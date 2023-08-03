حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة

أعلنت الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 3 أغسطس 2023، مؤكدة ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتابعت الأرصاد، أنه يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما كشفت عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر على فترات متقطعة.



نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى:

وحذرت الأرصاد من نشاط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر على فترات متقطعة.

بيان حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر:

ولفتت إلى بيان حالة البحر المتوسط، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.



وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى بيان حالة البحر الأحمر، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

- القاهرة: 38 درجة مئوية.

- 6 أكتوبر: 39 درجة مئوية.

- بنهــــا: 38 درجة مئوية.

- دمنهور: 37 درجة مئوية.

- كفر الشيخ: 37 درجة مئوية.

- المنصورة: 39 درجة مئوية.

- الزقازيق: 39 درجة مئوية.

- طنطا: 38 درجة مئوية.

- دمياط: 36 درجة مئوية.