مرتضى منصور: لن أتنازل عن حق الزمالك في قضية كهربا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات نارية رغم إعلانه الرحيل عن منصبه، أن النادي لن يتراجع عن موقفه في أزمة الاعب محمود كهربا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “يوتيوب” : “ لن أتنازل عن حق الزمالك في قضية محمود كهربا، اليوم هو الموعد النهائي لسداد الغرامة ”.

وواصل: “ اذا لم يتم سداد الغرامة الموقعة على كهربا سيتم ايقافه ”.

وتطرق منصور لأزمة القيد الحالية بنادي الزمالك قائلاً: “ في الوقت الحالي القيد تم ايقافه بسبب غرامة سبورتنج لشبونة التي تصل قيمتها إلى مليون و 400 ألف دولار اضافة لأتشيمبونج والتي تقدر غرامته بحوالي 200 ألف دولار”.

وأكمل: “ نجحت في تدبير 30 مليون جنيه من مستحقات اتحاد الكرة لتسجيل القائمة الأولى للفريق ”.

وواصل مرتضى تصريحاته : “ لم يحدث أن حصلت انا أو ابنائي على أي عمولات في صفقات الزمالك كما يردد البعض، نحن من نقوم بدفع الأموال للنادي وليس العكس، ومن يردد هذه الشائعات سأتقدم ضده ببلاغ رسمي ”.

وأتم: " لم يكن يصح أن يتحدث شيكابالا عن وجود أزمات ، صحيح هؤلاء اللاعبين رجال وتحملوا الكثير لكن كان يجب أن يوضح الأمر بشكل كامل، وأن ممدوح عباس السبب الرئيسي".

