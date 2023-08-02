وكيل سوزا يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي

كشف كلوفيس هنريك وكيل البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي لأول مرة تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشار وكيل سوزا في تصريحاته لـ برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن الأهلي متمسك بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأضاف:" تمسك وإصرار الأهلي أسعد اللاعب وهو ما أبدى رغبة أيضا في الانتقال للفريق الأحمر".

وأشار إلى أن النادي الكوري الجنوبي يرغب في استمرار اللاعب حتى الآن وهو متمسك بتواجده ولكن قد تتغير الأمور خلال الساعات المقبلة.

وأتم قائلاً:" هناك اتصالات مستمرة من جانب الأهلي حتى الآن مع النادي الكوري من أجل حسم الصفقة ولكن العرض المقدم من الأهلي حالياً قوبل بالرفض".

ميدو: الزمالك لن يقسط غرامة كهربا

توقع أحمد حسام ميدو إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي حال عدم سداده الغرامة المقررة ضده من جانب محكمة التحكيم الرياضي "كاس" لصالح الزمالك فريقه الأسبق.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور إلى أن مهلة سداد غرامة كهربا تنتهي غداً الخميس وحال عدم سداد المهلة سيتم إيقافه مجدداً.

وأضاف:" الزمالك لن يقسط غرامة كهربا ، ومن يطالب بذلك فهو يحلم".