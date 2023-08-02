غداً.. رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الأسكندرية

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية غدًا الخميس، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام المصري في بطولة كأس مصر.

يبدأ تجمع الجماهير بداية من العاشرة صباح الغد أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.