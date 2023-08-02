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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غداً.. رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الأسكندرية

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية غدًا الخميس، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام المصري في بطولة كأس مصر.

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الأهلي يستقل وفد اللجنة المنظمة لدوري كرة القدم الإفريقي

يبدأ تجمع الجماهير بداية من  العاشرة صباح الغد أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.