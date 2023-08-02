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الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيراميكا يعلن انتقال ميدو جابر للمصري في صفقة تبادلية

ميدو جابر
ميدو جابر

أنهى نادي سيراميكا كليوباترا، الاتفاق مع النادي المصري، على انتقال ميدو جابر لاعب الفريق ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وانتقل ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إلى النادي المصري، بداية من الموسم المقبل.


وفي المقابل تم الاتفاق على انضمام إسلام المزين مدافع فريق المصري البورسعيدي، والمنتخب الأولمبي، الي صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل 

وحرصت إدارة سيراميكا كليوباترا، على توجيه الشكر إلى ميدو جابر الذي بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق منذ انضمامه إليه وقت صعوده إلى الدوري الممتاز بجانب دوره البارز مع سيراميكا كليوباترا في الفوز ببطولة كأس الرابطة.