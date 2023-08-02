محمد صلاح: متفائل بقدرة الزمالك على تحقيق نتيجة جيدة أمام النصر

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض مطلوب منه الابتعاد عن (التأليف) أمام النصر السعودي، مشيرًا إلى أنه يجب عدم إعطاء المنافس أكثر من حجمه رغم وجود نجوم كبيرة في صفوفه، مطالبا اللاعبين بالابتعاد عن العصبية الزائد وعدم تكرار ما حدث في لقاء الشباب.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "العصبية الزائدة في المباراة السابقة كانت وراء الخسارة من الشباب، رغم أخطاء الحكام، كان على اللاعبين التركيز ويلعبون بروح أكثر من ذلك، وأتمنى ان يكون اللاعبين على قدر المسئولية وتحقيق المكسب من أجل الصعود للدور القادم".

وأضاف: "البطولة العربية مهمة فنيا ومعنويا وماليا لنادي الزمالك، وهي لا تحتاج للتأليف من جانب أوسوريو، وعدم تكرار ما حدث في موقعة الشباب، لن يستطيع الزمالك فتح الملعب بشكل كبير أمام النصر، وعدم ترك مساحات يستغلها نجوم الفريق السعودي".

وأكمل: "المفترض أن يلعب الزمالك بطريقة 4-3-3، بظهيرين وثنائي في مركز الديفيندر، والفريق لديه عناصر دفاعية مميزة خصوصا حسام عبدالمجيد وعبدالغني مع فتوح والمثلوثي، بالإضافة لوجود دونجا وعمر جابر في مركز الوسط المدافع، وفي حال جاهزية أوباما يلعب بشكل أساسي، ونيمار جناح يمين، وزيزو في اليسار، والهجوم سيف الجزيري".

وزاد: "يجب أن يكون التغطية الدفاعية جيدًا، وضرورة تلافي أي فرصة للهجوم من رونالدو وماني، لكن هناك تاليسكا ولاعبين آخرين في صفوف النصر أكثر خطورة أيضا في النواحي الهجومية".

صلاح: متفائل بقدرة الزمالك على تقديم مستوى جيد أمام النصر

وأضاف: "الزمالك في حاجة للتدعيم بقوة، حال فتح القيد، ولا يتم الاستغناء عن أي عنصر حاليا"، وأتم: "متفائل بقدرة الزمالك على تقديم مستوى جيد أمام النصر وتحقيق الفوز، كنت متفائل أيضا امام الشباب لكن العصبية الزائدة تسببت في اهتزار المستوى".