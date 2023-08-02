محامي كهربا عن قضيته مع الزمالك: انتظروا مفاجآت وأخبار سعيدة غدا (فيديو)

قال أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، إن كهربا نجم شباك، وأنو مشكلة حسين الشحات، يتم استغلالها بعد تجديد عقده مع الأهلي.



ووجه أشرف عبدالعزيز رسالة لجماهير الأهلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، بشأن ملف اللاعب محمود كهربا وتغريمه من نادي الزمالك، قائلا: «مطلوب من كهربا 2 مليون دولار و370 ألفا، بما يساوي 73 مليون جنيه ونحن جاهزون لأي مفاجآت والقول الفصل في القضية غدًا، فقد يتم التأجيل أو دفع الغرامة للزمالك، والقضية منذ شهر يناير وفقا للوائح القانونية المعتبرة، وتعرضت للسباب والشتائم بسبب جملة «قابلوني في شهر أغسطس.. وكانت الجملة في شهر يناير».

وتابع: الأهلي ليس طرفا في قضية كهربا ولن يدفع دولارا واحدا في غرامة الزمالك، وسبب عدم دفع المبلغ الفترة الماضية أنه لم يكن يمتلك هذا الرقم في الماضي، والآن أصبح قادرا لأنه وصف بـ صفقة القرن وأصبح من نجوم الشباك في أفريقيا.

انتظروا مفاجآت وأخبار سعيدة

وأردف: متواصل دائما مع المحامي علي التونسي بشأن القضية، وجلسة غدا ستكون استماع بين الأطراف سواء كانت عن طريق الإيميلات أو برنامج زوم، وموعدنا نهاية الغد الخميس، معقبا: بقول لجمهور الأهلي متقلقوش، وانتظروا مفاجآت وأخبار سعيدة ومن الممكن أن تؤجل القضية، أو يحصل الزمالك على الـ 73 مليون جنيه..

وبشأن موقف حسين الشحات، قال المحامي أشرف عبد العزيز:" كنت أنتظر من محمد الشيبي الاعتذار للأهلي وجماهيره عما بدر منه من سباب ، والجميع رأى مباراتي الدوري والسوبر، ونحن جميعا نعلم أنها مشادات ملاعب، وحتى الآن لم يتم إعلامنا بأي إجراء قانوني، والصلح تم بين اللاعبين على الهواء".

أين اعتذار محمد الشيبي للاعبي الأهلي وجماهير النادي؟

واختتم:" أين اعتذار محمد الشيبي للاعبي الأهلي وجماهير النادي؟، لكن حق التقاضي متاح للجميع، وسنطلب الاستعانة بالفيديوهات وشهادة لاعبي الأهلي وبيراميدز وتقرير مراقب المباراة حال وصول دعوى قضائية ضد اللاعب، وأرى أن هناك استغلالا للقضية؛ نظرا لأن حسين الشحات من نجوم مصر حاليا".

