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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك و النصر السعودي في البطولة العربية

الزمالك والنصر السعودي
الزمالك والنصر السعودي

تترقب جماهيرالقلعه البيضاء   لمتابعه مباراة الزمالك والنصر السعودي مساء غد الخميس في مباراة نارية  في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في البطولة العربية .

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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة النصر السعودي

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

 

بينما يأتي تشكيل النصر السعودي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي لاجامي، أليكس تيليس.

خط الوسط: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.

 

موعد مباراة النصر السعودي و الزمالك 

من المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك والنصر مساء غد الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت الإمارات، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية  السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

من المقرر ان تذاع مباراة الزمالك و النصر السعودي  على قنوات أس سي الرياضية  الناقل الحصري للمباراة  والبطولة العربية .

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