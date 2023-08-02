موعد مباراة الزمالك و النصر السعودي في البطولة العربية
تترقب جماهيرالقلعه البيضاء لمتابعه مباراة الزمالك والنصر السعودي مساء غد الخميس في مباراة نارية في المباراة المرتقبة على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في البطولة العربية .
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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة النصر السعودي
حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر
خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي
خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".
بينما يأتي تشكيل النصر السعودي لمباراة الزمالك
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي لاجامي، أليكس تيليس.
خط الوسط: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، خالد الغنام.
خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.
موعد مباراة النصر السعودي و الزمالك
من المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك والنصر مساء غد الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت الإمارات، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي
من المقرر ان تذاع مباراة الزمالك و النصر السعودي على قنوات أس سي الرياضية الناقل الحصري للمباراة والبطولة العربية .