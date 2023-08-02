أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، باحالة المتهمين بسرقة فيلا بمنطقة التجمع الخامس لمحكمة الجنايات.

المتهمين بسرقة فيلا سكنية بالتجمع الخامس أمام الجنايات

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جريمة سرقة فيلا بمنطقة التجمع، وأنهم وراء سرقة الشقق والفيلات السكنية بمحيط القاهرة الجديدة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة إحدى الفيلات السكنية بالقاهرة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد الأشخاص، يفيد باكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقة بعض المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

باتخاذ الإجراءات اللازمة تم استهدافه وضبطه، حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، بالاشتراك مع شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.