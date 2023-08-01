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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مسجل خطر أمام الجنايات بتهمة سرقة الشقق السكنية بمصر القديمة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، مسجل خطر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بسرقة الشقق السكنية.

 

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة، كانت ألقت القبض على مسجل خطر؛ لتورطه في سرقة محتويات الشقق السكنية بمنطقة مصر القديمة.

 

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بسرقة محتويات شقة سكنية في ظل غياب الأسرة وذهابها لقضاء الأجازة الصيفية في الإسكندرية.

 

وتبين أنه بمجرد عودة أفراد الأسرة تبين سرقة المنزل، وتم إثبات المحتويات المسروقة وكانت مفروشات وأبرزها أنبوبة الغاز، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة تبين تردد المتهم مسجل خطر سرقات من فئة «أ»، وتم ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

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