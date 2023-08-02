عاجل
أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية صعبة الحل ولم تعد تهم الشارع والشباب العربي
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

فيديو لفتاة تقص شعرها بسبب مجموعها المنخفض في الثانوية يصدم بسمة وهبة

قصت الفتاة شعرها
قصت الفتاة شعرها بسبب مجموعها المنخفض في الثانوية

عرضت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو أثار حزن رواد المواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تقص شعرها بسبب حزنها من سوء المجموع في شهادة الثانوية العام، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".

 وقالت "وهبة": "حذرت من هذا الأمر كثيرا، يجب أن ترحم الأسر والوزارة الطلاب، إلى متى تظل الثانوية العامة بعبع للطلاب؟ هؤلاء الطلاب سنهم صغير ولا يتحملون كل هذا الضغط". 

txt

فتح باب تلقي التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023 غدًا

txt

من الصيدلة لـ 77%.. حلم كان نهايته انتحار فتاة بسبب الثانوية العامة

وأضافت الإعلامية: "هناك من انتحروا وحاولوا الانتحار وكل ذلك بسبب النتائج؟! إيه اللي حصل؟! طب ما تسقط، ايه المشكلة؟! مين اللي عامل كده في الطلاب دول؟! مين اللي قالهم إن ده نهاية المطاف، ليه مفيش تفاؤل؟ ليه مفيش رضا؟ أنا زعلانة منها وعليها، ليه عملت كده؟!".

مدرسة ولاد الأكابر

ولفتت إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت بعض الملفات المثارة بخصوص الثانوية العامة، موضحةً: "لكن النهاردة في صور نماذج نتيجة مدرسة خاصة هي أجيال المستقبل الثانوية الخاصة لغات في سوهاج".

 وأضافت: "نسب نجاح الطلاب 92% و94% و93%، هل كلهم متفوقين؟ انا متعجبة من هذا الأمر، ففي الوقت ذاته يبكي طلاب آخرون بسبب درجات هؤلاء الطلاب، حاجة محيرة جدا".

 وتابعت : "مفيش حد جايب 80% أو 85%؟! اشمعنى المدرسة دي دونا عن مدارس مصر كلها، أي مدرسة فيها اختلاف في الدرجات والنتائج إلا هذه المدرسة، شيء محير، يجب أن نعلم السبب.. ممكن يبقى كل اللي في المدرسة دي عباقرة، ولا دي نتائج مضروبة وعاملين دعاية للمدرسة عشان الناس تروح تقدم لأولادها عندهم؟!".

مواد متعلقة

بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة .. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية 2023

الأمن السيبراني أبرزها.. التخصصات المطلوبة فى سوق العمل لطلاب الثانوية العامة (شاهد)

ضحايا الثانوية العامة.. مأساة 4 طالبات دفعوا حياتهن ضريبة للرسوب في الامتحانات

محافظ الدقهلية يكرم أوائل شهادة الثانوية العامة

تعليم سوهاج يعلن عن جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة

خبير تربوي يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء التنسيق

آلية تسديد رسوم التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023