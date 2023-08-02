فيديو لفتاة تقص شعرها بسبب مجموعها المنخفض في الثانوية يصدم بسمة وهبة

عرضت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو أثار حزن رواد المواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تقص شعرها بسبب حزنها من سوء المجموع في شهادة الثانوية العام، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".

وقالت "وهبة": "حذرت من هذا الأمر كثيرا، يجب أن ترحم الأسر والوزارة الطلاب، إلى متى تظل الثانوية العامة بعبع للطلاب؟ هؤلاء الطلاب سنهم صغير ولا يتحملون كل هذا الضغط".

وأضافت الإعلامية: "هناك من انتحروا وحاولوا الانتحار وكل ذلك بسبب النتائج؟! إيه اللي حصل؟! طب ما تسقط، ايه المشكلة؟! مين اللي عامل كده في الطلاب دول؟! مين اللي قالهم إن ده نهاية المطاف، ليه مفيش تفاؤل؟ ليه مفيش رضا؟ أنا زعلانة منها وعليها، ليه عملت كده؟!".

مدرسة ولاد الأكابر

ولفتت إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت بعض الملفات المثارة بخصوص الثانوية العامة، موضحةً: "لكن النهاردة في صور نماذج نتيجة مدرسة خاصة هي أجيال المستقبل الثانوية الخاصة لغات في سوهاج".

وأضافت: "نسب نجاح الطلاب 92% و94% و93%، هل كلهم متفوقين؟ انا متعجبة من هذا الأمر، ففي الوقت ذاته يبكي طلاب آخرون بسبب درجات هؤلاء الطلاب، حاجة محيرة جدا".

وتابعت : "مفيش حد جايب 80% أو 85%؟! اشمعنى المدرسة دي دونا عن مدارس مصر كلها، أي مدرسة فيها اختلاف في الدرجات والنتائج إلا هذه المدرسة، شيء محير، يجب أن نعلم السبب.. ممكن يبقى كل اللي في المدرسة دي عباقرة، ولا دي نتائج مضروبة وعاملين دعاية للمدرسة عشان الناس تروح تقدم لأولادها عندهم؟!".