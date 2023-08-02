بعد صفقة انتقال جافارديول للسيتي.. عوائد تاريخية للييبزيج الألماني

بعد اقتراب نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي من ضم المدافع الكرواتي جافارديول قادما من نادي لييبزويج الالماني مقابل 90 مليون جنية استرليني ليكون المدافع الاغلي في التاريخ الكروي يبدو ان نادي اف سي لييبزيج الالماني بات هو النادي الانجح في القارة الأوربية العجوز في استقطاب المواهب الكروية ثم تسويقها بشكل ممتاز لكبرى الاندية الاوربية وينجح في جني ارباح قياسية جراء هذه العملية التسويقية الرائعة .

فوفقا لاخرالاحصائيات فأن النادي الالماني حقق حتى خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية 240 مليون يورو مقابل انتقال لاعبيه الى الاندية الاخرى وفي الاجمالي منذ صعوده الى البوندزليجا موسم 2016 / 2017 بلغت قيمة مبيعات لييبزيج من الاعبين 650 مليون يورو وهو رقم قياسي من الارباح .

يذكر أن نادي اف سي لييبزيج حقق لقب كأس المانيا الموسم الماضي وجاء في المركز الثالث في الدوري الألماني .