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الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 08:39 م 8/2/2023 8:39:43 PM

يواجه فريق الزمالك الكروى تحديًا صعبًا اليوم فى البطولة العربية أمام النصر السعودى بمدينة الملك فهد الرياضية، بعد أن وضع نفسه فى موقف حرج بالخسارة أمام الشباب السعودى بهدف نظيف.

والتأهل الليلة يتوقف على أقدام لاعبى الزمالك من خلال فوز مستحق يضمن الحصول على بطاقة التأهل للدور ربع النهائى للبطولة.

الزمالك تعرض لتحيز واضح ضده من جانب الحكم الليبى عبدالواحد حريويدة والذى احتسب ركلة جزاء لصالح الشباب مشكوكًا فى صحتها، وأكد بعض خبراء التحكيم عدم صحتها، وقدم النادى مذكرة احتجاج ضد الحكم.

وبصرف النظر عن صحة الركلة من عدمها فقد كان الزمالك قادرًا على خطف التعادل على الأقل لتسهيل مهمته قبل موقعة اليوم رغم أن النصر أقل فى المستوى والجماعية مقارنة بالشباب، ووجود النجم العالمى رونالدو قد يصب فى صالح الزمالك شريطة الحذر من تسديداته من مسافات بعيدة فى الكرات الثابتة والمتحركة وعدم ترك مساحات أمامه للتسديد.

وحال تعادل الزمالك أمام النصر تتجه الأنظار إلى مباراة الشباب أمام الاتحاد المنستيرى التونسى فى المباراة التى ستقام فى نفس الموعد، حيث يحتاج الزمالك وقتها لمعجزة خسارة الشباب أمام الاتحاد المنيستيرى، وهى أمنية فى غاية الصعوبة لوجود فوارق بين الفريقين، خاصة أن المنيستيرى خسر من الزمالك برباعية نظيفة وأمام النصر 1/4، ما يؤكد أن الشباب فى نزهة الليلة، والفوز لا بديل عنه للأبيض، وهو الحل الوحيد إذا كان الفريق لديه النية لمصالحة الجماهير وتعويض سلبيات سابقة.

الكولومبى أوسوريو مدرب الزمالك وقع فى أخطاء خلال مباراة الشباب فى التشكيل والتغيير، واللاعبون بدورهم أيضاً لغياب الحلول ووجود صعوبة فى إدراك التعادل، وكان تدخل الجهاز الفنى ضروريًا بعد الإصابة بهدف والدفع بتغييرات قادرة على العودة من جديد.

فرق كبير بين أداء الزمالك أمام الاتحاد المنيستيرى والشباب، لتميز الأخير بما يملك من لاعبين يملكون القدرة هجومًا ودفاعًا وصُنع الفارق والضغط فى كل أنحاء الملعب، رغم أنهم لم يُخرجوا كل ما فى جعبتهم بعد أن فرضوا أسلوب لعبهم ووجدوا مهادنة زملكاوية لغياب الحلول، واللاعب القادر على «فك اللوغاريتمات» باستثناء زيزو إذ عاندته العارضة ووقفت أمام طموحه وأمنيات جماهير الزمالك.

الزمالك أزمته الحالية الحاجة للتدعيم فى كل الخطوط بما فيها حراسة المرمى، والمدرب رغم أخطائه لديه رؤية ويحتاج «قماشة» قادرة على تنفيذ فكره لجعلها آخر «موديل».

وكما تغُل الإمكانيات البشرية يد أوسوريو وقدرته على الحركة والمناورة خلال المباريات فإن الأزمة المالية تُحد أكثر من طموحات الإدارة وانطلاقها ورغبتها المؤكدة فى تدعيمات «سوبر» بسبب الحجز على أموال النادى والعثرات التى تعترضها وهى تقاتل لتضع الفريق فى منافسة قوية الموسم المقبل محليًا وعربيًا وأفريقيًا.

واستمرار معاناة الزمالك المالية بهذا الوضع ستكون الخسارة ليس على النادى فقط وإنما على المنتخبات الوطنية والكرة المصرية كلها، وهذا يتطلب من الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير الرياضة التدخل بحسم؛ لأن الساحة لن يكون فيها سوى الأهلى فقط يلاعب نفسه والباقى للأسف «كومبارس»!

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