يتبقى مجموعة الزمالك.. 6 أندية حسمت تأهلها لربع نهائي البطولة العربية

حسمت 6 أندية التأهل من دور المجموعات لربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، في انتظار آخر مقعدين لاكتمال منافسات دور الـ 8 بكأس الملك سلمان، والتي ستكون من خلال مجموعة الزمالك الثالثة.

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6 أندية حسمت التأهل لربع نهائي البطولة العربية:

تأهل كل من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي عن المجموعة الأولى، في حين خطفت أندية الهلال السعودي والسد القطري بطاقتي المجموعة الثانية، وتم ترشيح كل من الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي عن المجموعة الرابعة.

يتبقى فقط مقعدين سيحصل عليهم أندية المجموعة الثالثة، إذ ينافس نادي الزمالك مع أندية النصر والشباب ممثلي المملكة العربية السعودية، على حجز مقعد التأهل لربع نهائي البطولة العربية.

المتاهلين لربع نهائي البطولة العربية

يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف أندية النصر والشباب برصيد 4 نقاط.

يواجه نادي الزمالك نظيرة النصر السعودي في لقاء الجولة الثالثة، ويخوض الشباب لقاء مهم ضد الاتحاد المنستيري أيضًا في نفس التوقيت الذي والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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