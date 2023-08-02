ناشئ إنبي يتوج بذهبية البطولة العربية لتنس الطاولة

بمشاركة مميزة وقوية لناشئ نادى إنبى إياد محمود الآوز ، منتخب مصر تحت 11 سنة يحصد المركز الأول وذهبية البطولة العربية المقامة حاليا بالعراق خلال الفترة ما بين 28 يوليو وحتى 4 أغسطس .

ونجح الآوز فى تقديم مباريات مميزة وقوية مع منتخبنا الوطني خلال منافسات البطولة والتى أختتمت بفوز على منتخب الأردن فى الدور قبل النهائي ، ثم الفوز بنهائى البطولة على منتخب البحرين بنتيجة 1/3 ، ليتوج بتلك النتيجة منتخب مصر تحت 11 سنة بطلاً للعرب .

وشهدت البطولة العربية رقم 27 هذا العام ، مشاركة واسعة وصلت إلى 158 لاعباً ولاعبة مثلوا تسعة دول هي العراق ومصر والسعودية والبحرين وقطر ولبنان والأردن وتونس والجزائر.

يذكر أن اللاعب إياد الآوز مصنف رقم "1" فى مصر في فئته العمرية حيث حصد ميداليتان ذهبيتان في منافسات ( الفردي والزوجى ) ببطولة الجمهورية للناشئين والتى أنتهت منذ أيام قليلة قبل إنطلاق البطولة العربية ، بالإضافة لحصده المركز الثالث في منافسات الزوجى تحت 13 سنة .