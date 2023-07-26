نادي إنبي يشكو أحمد عيد بسبب عودته للزمالك

تقدم أيمن الشريعى رئيس مجلس إدارة نادي إنبي بشكوي رسمية للإتحاد المصري لكرة القدم ضد اللاعب أحمد عيد الظهير الأيسر لنادي الزمالك، والذي إنتهت إعارته في الموسم الحالي مع الفريق البترولي.

وجائت شكوي إنبي ضد أحمد عيد، بعدما أفاد النادي البترولي بتفعيل بند الشراء مقابل دفع 3 مليون جنيه للزمالك، ليتفاجئ إنبي بإنقطاع اللاعب عن تدريبات الفريق وعودته للزمالك.

ليقرر النادي تقديم شكوي رسمية ضد اللاعب بسبب عودته للزمالك دون إخطار وقبل إنتهاء فترة إعارته وحديثه بعدم توقيعه علي عقد بنية البيع في إعارته مع نادي إنبي.

وكان محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، قد أكد في قت سابق أن عقد استعارة أحمد عيد من نادي الزمالك كان بنية ضمه نهائيًا، ومع دفع المبلغ يصبح لاعبًا في صفوف الفريق البترولي، بمجرد دفع المبلغ المتفق عليه بين الناديين.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "نادي الزمالك لم يُمانع فكرة انتقال أحمد عيد عند استعارته، واللاعب أيضًا كان لديه موافقة رسمية، والشرط الوحيد كان دفع 3 ملايين جنيه لصالح الزمالك".

وأضاف: "لا يحق لنادي الزمالك أو اللاعب الممانعة في بند الشراء، وبعد نهاية الموسم تم مخاطبة الزمالك واتحاد الكرة مباشرة، من أجل إرسال المبلغ المحدد، في ظل أزمة الحساب البنكي للزمالك".