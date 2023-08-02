رحيل طارق حامد.. الجمهور يرفض وسانتو يحسم بـ3 سيناريوهات

يرفض جمهور نادي الاتحاد فكرة رحيل طارق حامد عن صفوف الفريق الفترة الحالية، وذلك بسبب المجهود الكبير الذي يقدمه اللاعب مؤخرًا ومنذ الانتقال للعميد.

اقرأ أيضًا..

تعاقد الاتحاد مع فابينيو ونجولو كانتي في وسط الملعب، حيث نفس مركز الدولي المصري طارق حامد، بالإضافة إلى وجود إيجور كورنادو في مركز وسط الملعب أيضًا.

فابينيو يبعثر أوراق نونو سانتو:

انضمام فابينيو للاتحاد يهدد بقاء طارق حامد في صفوف الفريق خصوصًا وأن العميد أصبح يمتلك الآن 9 أجانب في قائمته بعد إسقاط اسم أحمد حجازي من القائمة بسبب الإصابة، وهم مارسيلو جروهي وطارق حامد وفابينيو ونجولو كانتي وكورنادو ورومارينيو وجوتا وعبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.

سيكون الاتحاد مجبر على التنازل عن لاعب قبل بداية الموسم الجديد أو خروجه إعارة، إذْ يسمح القانون لكل نادٍ بقيد 8 محترفين أجانب.

موقف سانتو من رحيل طارق حامد:

انهال نونو سانتو بالمديح على طارق حامد في المؤتمر الصحفي الأخير قبل مواجهة الوداد ووصفه بأنه لاعب استثنائي، وقال المدرب البرتغالي: "انتظر عودته، فهو لاعب استثنائي".

زاد نونو سانتو الغموض حول مصير طارق حامد بقوله في المؤتمر الصحفي: "سأختار في الوقت المناسب اللاعب الأجنبي الذي سيرحل عن صفوف الفريق".

وجود 3 محترفين أجانب في مركز وسط الملعب المدافع أمر غير مقبول، فالحل هو إعطاء رومارينيو الجنسية السعودية أو مشاركة فابينيو في مركز قلب الدفاع حتى عودة حجازي أو رحيل احد الثنائي طارق حامد أو عبدالرزاق حمدالله حيث أقرب اللاعبين الراحلين.

تسببت فدائية حامد لإصابة بالغة مؤخرًا في مباراة الاتحاد والصفاقسي بالبطولة العربية، والتي جعلت الجميع يتعاطف معه على مستواه وروحه القتالية.

رومارينيو السر في بقاء طارق حامد:

كلمة السر الآن في البرازيلي رومارينيو والذي سيكون السبب في بقاء طارق حامد مع الاتحاد، إذْ تمنح اللوائح الحق للمحترف الأجنبي الذي أمضى 5 سنوات داخل المملكة، أن يعامل معاملة اللاعب المحلي، وهي الخطوة التي قد تنتهي سريعًا في الفترة المقبلة خصوصًا وأن اللاعب أيضًا لم يمثل منتخب البرازيل من قبل وسيكون بإمكانه اللعب للمنتخب السعودي.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا