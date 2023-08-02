سبب تقديم النصر ساديو ماني بالقميص الأسود الاحتياطي

أعلن نادي النصر تعاقده رسميًّا مع النجم السنغالي ساديو ماني قادمًا من صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني، والذي ظهر من خلاله أسد التيرانجا مرتديًا القميص الأسود البديل عكس ما قام به النادي في جميع الصفقات السابقه له.

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جاء تقديم النصر ساديو ماني بالقميص الأسود البديل وليس الأصفر الأساسي كما كان معتادًا في الصفقات الأولى للفريق.

سبب إعلان النصر صفقة ماني بالقميص الأسود البديل:

يرجع السبب في ذلك إلى ترويج النادي للقميص الاحتياطي في الموسم الجديد، لتكون مناسبة جيدة من خلال صفقة لاعب عالمي جديد في صفوف الفريق.

قررَّ المسئولون في نادي النصر عرض وإعلان قميص النادي البديل للموسم الجديد بطريقة مختلفة ليضرب بذلك "عصفورين بحجر واحد" منها إعلان الصفقة والثاني الكشف عن القميص البديل الذي يظهر للمرة الأولى.

كشف النصر عن القميص الأساسي للفريق يوم 25 من شهر يوليو الماضي، وأمس كان الكشف عن القميص البديل للمرة الأولى من خلال صفقة ساديو ماني.

تعاقد النصر مع ساديو ماني لمدة 4 مواسم تنتهي في 30 يونيو من عام 2027 المقبل، للاعب صاحب الـ31 عامًا.

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