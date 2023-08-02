شاهد.. ساديو ماني ينتظم في تدريبات النصر السعودي

شارك الوافد الجديد ساديو ماني لاعب النصر السعودي في تدريبات الفريق الختاميه استعدادًا لمباراة نادي الزمالك المرتقبة في البطولة العربية.

وصل ساديو ماني إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الثلاثاء للالتحاق بالمعسكر الفريق بالبطولة العربية التي تقام في السعودية في الوقت الحالي.

واختتم فريق النصر السعودي تدريباته الجماعية لمباراة الزمالك في الجولة الثالثة الأخيرة بالبطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي:

من المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك والنصر السعودي مساء غد الخميس في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساءً بتوقيت الإمارات.

ترتيب الزمالك والنصر السعودي:

ويعتلي النصر السعودي ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة العربية برصيد 4 نقاط قبل لقاء الزمالك المرتقب، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث قبل الأخبر برصيد 3 نقاط.

لعب الزمالك حتى الآن مباراتين فاز في لقاء وحيد وخسر في اللقاء الثاني أمام الشباب السعودي في البطولة العربية للأندية.