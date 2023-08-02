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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد .. ترحيب لاعبو النصر السعودي بـ ساديو ماني (فيديو)

ساديو ماني
ساديو ماني

رحب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بالوافد الجديد السنغالي ساديو ماني في تدريبات العالمي مساء اليوم الاربعاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة والأخيرة بالبطولة العربية للأندية.

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استقبل لاعبو النصر السعودي على طريقتهم المعتادة  النجم السنغالي ساديو ماني  بعد وصوله مساء أمس الثلاثاء إلى السعودية .

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي  فيديو عبر الحساب الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي، وكتب:" على طريقتهم المعتادة، نجومنا يرحبـون بزميلهم السنغالي ساديو ماني.

في سياق مٌتصل ، أعلن النصر السعودي مساء أمس  الثلاثاء ، التعاقد مع النجم الدولي السنغالي لتدعيم  صفوف الفريق في خط الهجوم في فترة الميركاتو الصيفي .

وقعت إدارة النصر السعودي عقد  مع النجم السنغالي ساديو ماني  لمده 4 مواسم خلال فترة الميركاتو الصيفي .

ومن المقرر ان يستمر اللاعب مع النصر السعودي حتي صيف 2027  خلال الميركاتو الصيف 

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