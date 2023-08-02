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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جندي يفقد بندقيته والجيش البريطاني يبحث عنها

البندقية الهجومية
البندقية الهجومية الرسمية للجيش البريطاني من طراز SA80 A3

 فقد جندي من مشاة البحرية الملكية بندقيته من طراز SA80  المعتمدة لدى الجيش البريطاني، خلال تدريب جنود أوكرانيين في حديقة دارتمور الوطنية.

 ويعد ضياع سلاح جندي، من أسوأ التجارب في حياته خصوصًا سلاح مشاة البحرية، وقد ينتهي بالسلاح في أيدي المجرمين، حتى أنه من الممكن رصدها من قبل المتنزهين أو حتى الأطفال أثناء التجوال في أحضان الطبيعة.

 وذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن جنود مشاة البحرية الملكية أضاعوا بندقية من طراز SA80، ووقعت الحادثة نهاية يوليو الماضي، خلال التدريبات في الحديقة الواقعة بمدينة ديفون جنوبي غرب البلاد.

 وأوضحت صحيفة "صنداي إكسبريس" أن مقاتلين من لواء القوات الخاصة الثالث في مشاة البحرية الملكية البريطانية، كانوا يقومون بتدريب حوالي 2000 جندي من قوات كييف.

 

 

 

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