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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ما يحتاجه الزمالك أمام النصر ليتأهل لربع نهائي البطولة العربية

الزمالك
الزمالك

 يواجه الزمالك نظيره النصر السعودي في مواجهة من العيار الثقيل، لا تقبل فقدان النقاط بالنسبة للأبيض، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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 يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يأتي النصر في المركز الأول برصيد 4 نقاط، ويأتي الشباب في المركز الثاني بـ 4 نقاط، ثم الاتحاد المنستيري في المركز الرابع من دون نقاط.

 ضمن الاتحاد المنستيري الخروج من البطولة العربية، ويبقى الصراع بين ثنائي السعودي مع الفارس الأبيض على حجز مقعدين فقط للتأهل.

 مباريات الجولة الثالثة بين الزمالك ضد النصر، ويلعب الشباب أمام الاتحاد المنستيري.

 سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائي البطولة العربية:

 السيناريو الأول، فوز الزمالك على النصر يضمن تأهله مباشرة لربع نهائي البطولة العربية من دون النظر للنتائج الأخرى.

 السيناريو الثاني، تعادل الزمالك مع النصر مع خسارة الشباب من الاتحاد المنستيري، وفي تلك الحالة سيكون الأبيض 4 نقاط مثل الشباب، ويتم الحسم من خلال فارق الأهداف، والذي يلعب حاليًا للأبيض بـ3 مقابل 1 لليوث.

 في حال تعادل فريقين في النقاط يتم الفصل بينهم من خلال فارق الأهداف، ثم اللجوء للمواجهات المباشرة بين الطرفين.

 إذا خسر الزمالك فإن حسم الأطراف المتأهلة سيكون محسوم لأندية النصر والشباب حتى في حالة خسارة شيخ الأندية السعودي من الاتحاد المنستيري.

 

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