البطولة العربية.. اتحاد جدة والشرطة العراقي يتأهلا من المجموعة الثانية

حجز فريقي اتحاد جدة السعودي ونظيره الشرطة العراقي بطاقة التأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية، وذلك بعد ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولي من البطولة العربية.

وإنتهت منذ قليل مباريات المجموعة للجولة الثالثة، حيث حقق فريق اتحاد جدة الفوز علي الشرطة العراقي بهدفين دون رد، بينما تعادل الترجي التونسي مع الصفاقسي سلبيًا بدون أهداف ليودعا البطولة من دور المجموعات.

ترتيب المجموعة الأولي بعد ختام مباريات دور المجموعات

المركز الأول: اتحاد جدة 9 نقاط

المركز الثاني: الشرطة العراقي 4 نقاط

المركز الثالث: الترجي التونسي نقطتين

المركز الرابع: الصفاقسي التونسي نقطة وحيدة

ملخص الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشرطة:

سجل هدف الاتحاد الوحيد في الشوط الأول اللاعب أحمد بامسعود في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد ارتداد الكرة من ركلة ركنية.

بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن نادي الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

يمتلك نونو سانتو على مقاعد بدلاء الاتحاد ضد الشرطة العراقي كل من أسامة المرمش في حراسة المرمى وكريم بنزيما ونجولو كانتي ورومارينيو وإيجور كورنادو وعبدالرزاق حمدالله وجوتا وفيصل العيسي وفر حة الشمراني.