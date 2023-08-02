محافظ جنوب سيناء يدعو محافظ ظفار العمانية لزيارة مدينة شرم الشيخ

استقبل صاحب السمو مروان بن تركي ال سعيد محافظ محافظة ظفار العمانية ، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وذلك على هامش المشاركه في فعاليات المنتدى الثالث للسياحه والتراث المنعقد في الفتره من 31/7 الى 1/8/2023 بمدينه صلاله احدى محافظات محافظه ظفار بدوله عمان.

وتطرق الحوار الى عده محاور أهمها تفعيل التعاون السياحي والثقافي والاستثماري بين مصر وعمان وقدم فوده شكره لمحافظ ظفار للدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى العربى الهام .

كما دعاه لزياره مدينه شرم الشيخ وعقد إتفاقيه تؤأمه ما بين مدينتي شرم الشيخ ومدينه صلاله ، من اجل تفعيل أوجه التعاون وتبادل الزيارات والأنشطة المختلفة.

وفي نهايه اللقاء اهدى فوده درع محافظه جنوب سيناء الى محافظ ظفار تقديرا لجهوده، كما تم تبادل الهدايا التذكاريه بين الجانبين .